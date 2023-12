Cloudflare, Inc. is een Amerikaans webinfrastructuur- en websitebeveiligingsbedrijf dat netwerkdiensten voor inhoudlevering, DDoS-beperking, internetbeveiliging en gedistribueerde domeinnaamserverdiensten levert. De diensten van Cloudflare bevinden zich tussen de bezoeker van een website en de hostingprovider van de Cloudflare-gebruiker en fungeren als een omgekeerde proxy voor websites. Het hoofdkantoor van Cloudflare bevindt zich in San Francisco. Cloudflare heeft te maken gehad met verschillende controverses over zijn onwil om inhoud te monitoren die via zijn netwerk wordt verspreid – een standpunt dat het heeft verdedigd op basis van het principe van vrije meningsuiting. Cloudflare verklaarde dat het "zich aan de wet zal blijven houden" en "alle klanten zal bedienen", en legde verder uit dat "onze eigenlijke rol niet die van internetcensor is". Deze controverses hebben betrekking op Cloudflare's beleid van inhoudsneutraliteit en het daaropvolgende gebruik van zijn diensten door talloze controversiële websites, waaronder The Daily Stormer en 8chan, een imageboard dat in verband is gebracht met meerdere massale schietpartijen in de Verenigde Staten en de schietpartijen op de Christchurch-moskee in Nieuw-Zeeland. Onder publieke druk beëindigde Cloudflare in 2017 de diensten aan The Daily Stormer en aan 8chan na de schietpartij in El Paso in 2019.

Website: cloudflare.com

