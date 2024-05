BusinessMan ERP

BusinessMan - Business Manager Enterprise is een uitgebreid bedrijfsmanagementsysteem (BMS) Het omvat alle bedrijfsbeheerfuncties die u zou verwachten, plus vele extra functies die niet in veel andere soorten bedrijfsbeheersoftware voorkomen. BME bouwt voort op de bekroonde BusinessMan Enterprise client-server-oplossing, die in een periode van meer dan 25 jaar is ontwikkeld tot waar het nu is, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste webtechnologieën om u de prestaties, flexibiliteit en rijke functies te bieden die u nodig heeft. nodig hebben, terwijl toegang wordt geboden vanaf alle platforms die een moderne webbrowser ondersteunen.

Website: businessmanerp.com

