Boost.ai is toegewijd aan het leveren van uitstekende klantervaringen en loopt voorop op het gebied van conversatie-AI op bedrijfsniveau. Gedreven om ongeëvenaarde interacties tussen mensen en organisaties mogelijk te maken, maakt Boost.ai gebruik van geavanceerde technologie om op verantwoorde wijze de grenzen van AI te verleggen. Het eigen zelflerende AI-platform stelt bedrijven in staat interacties op grote schaal te automatiseren, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en positieve resultaten worden behaald. De virtuele agenten van Boost.ai worden vertrouwd door ondernemingen in verschillende sectoren en handhaven consequent een oplossingspercentage van meer dan 90 procent, waardoor dagelijks duizenden interacties worden geautomatiseerd. Boost.ai, opgericht in 2016, wordt ondersteund door Nordic Capital en opereert vanuit het hoofdkantoor in Sandnes, Noorwegen, met wereldwijde kantoren in steden als Los Angeles, Kopenhagen en Londen.

