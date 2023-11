Hoge bloeddruk onder controle met de digitale bloeddrukpas Bloeddrukgegevens bieden u ondersteuning bij de behandeling van hoge bloeddruk. Metingen registreer je eenvoudig thuis met je bloeddrukmeter in de door Blood PressureData ontwikkelde app. Dit werkt handmatig of automatisch via Bluetooth-overdracht. Blood PressureData ondersteunt meer dan 30 apparaten van in totaal tien fabrikanten. De gegevens die via de app worden verzameld, geven u een overzicht van uw bloeddruk en helpen uw arts ook bij de behandeling van uw hoge bloeddruk.

Website: blutdruckdaten.de

