De Luxemburgse Dienst voor Openbaar Vervoer stelt u zijn Europabrede revolutionaire mobiliteit.lu-reisplanner voor, die nu alle vervoersmogelijkheden biedt. Of het nu gaat om de fiets, bus, trein, tram, auto of je eigen benen: alle modi vind je in de app. Het toont je nu nog slimmere routes! Ontdek het samenspel van verschillende vervoerswijzen en creëer je eigen mobiliteitsketen in de app! In het gedeelte ‘Mijn Mix’ vindt u handige, multi-mobiele routes die voldoen aan uw persoonlijke behoeften.

Website: mobiliteit.lu

