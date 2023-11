Een complexe samenleving kan de interne en externe vrede alleen handhaven als zij er permanent in slaagt positieve conflicten in stand te houden. en het cultiveren van een cultuur van debat. Apolut voelt zich betrokken bij deze kennis! Wij zijn een onafhankelijk mediaplatform dat zich erop toelegt meer te bieden dan slechts één perspectief op een breed scala aan onderwerpen. Apolut staat voor gratis en 100% door de gebruiker gefinancierde pers. Op Apolut vind je verschillende formats: zowel spannende video-interviews met mensen uit de hedendaagse geschiedenis als videoseries die tot doel hebben gaten in educatie en informatie te dichten. Als u dagelijkse politieke berichtgeving verwacht, bent u bij Apolut aan het juiste adres. Onze doelen – diversiteit van meningen en persvrijheid – kunnen alleen worden bereikt als de huidige supporters van KenFM de transformatie naar Apolut steunen en Apolut steunen met een doorlopende opdracht.

Website: apolut.net

