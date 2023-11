De nummer 1 woordenschattrainer-app voor alle schoolboeken. Voor betere cijfers. Leer jij nog steeds met een woordenschatboek? We hebben iets beters: Phase6 is de toonaangevende woordenschattrainer van Duitsland en is de enige aanbieder die woordenschatcollecties voor alle gangbare cursus- en schoolboeken aanbiedt. Aanbevolen door meer dan 11.000 leraren, ideaal voor scholen, universiteiten en volwassenenonderwijs.

Website: phase-6.de

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan phase6. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.