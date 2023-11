Het SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) is een digitaal bibliotheekportaal voor onderzoekers in de astronomie en natuurkunde, beheerd door het Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) met een NASA-subsidie. De ADS onderhoudt drie bibliografische collecties met meer dan 15 miljoen records over publicaties op het gebied van astronomie en astrofysica, natuurkunde en algemene wetenschappen, inclusief alle arXiv e-prints. Samenvattingen en volledige tekst van belangrijke publicaties over astronomie en natuurkunde worden geïndexeerd en doorzoekbaar via het nieuwe moderne ADS-zoekformulier en een klassiek zoekformulier. Er is ook een bladerbaar papieren formulier beschikbaar. Naast het onderhouden van het bibliografische corpus, houdt de ADS citaten en het gebruik van zijn records bij om geavanceerde ontdekkings- en evaluatiemogelijkheden te bieden. Geïntegreerd in zijn collecties biedt de ADS toegang tot en verwijzingen naar een schat aan externe bronnen, waaronder elektronische artikelen die beschikbaar zijn op websites van uitgevers, informatie over astronomische objecten, datacatalogi en datasets die worden gehost door externe archieven. We hebben momenteel koppelingen naar meer dan 13,3 miljoen records die worden beheerd door onze medewerkers. Deze diepgaande informatie heeft een aantal publicaties (refereed en non-refereed) mogelijk gemaakt op gebieden als bibliometrie en informatica.

Website: ui.adsabs.harvard.edu

