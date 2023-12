De National Aeronautics and Space Administration (NASA) is een onafhankelijke instantie van de Amerikaanse federale overheid die verantwoordelijk is voor het civiele ruimtevaartprogramma, maar ook voor luchtvaart en ruimteonderzoek. NASA werd in 1958 opgericht als opvolger van de National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Het nieuwe agentschap zou een duidelijk civiele oriëntatie hebben en vreedzame toepassingen in de ruimtewetenschap aanmoedigen. Sinds de oprichting werden de meeste Amerikaanse ruimteverkenningsinspanningen geleid door NASA, inclusief de Apollo-maanlandingsmissies, het Skylab-ruimtestation en later de Space Shuttle. NASA ondersteunt het Internationale Ruimtestation en houdt toezicht op de ontwikkeling van het Orion-ruimtevaartuig, het Space Launch System, Commercial Crew-voertuigen en het geplande Lunar Gateway-ruimtestation. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het Launch Services Program, dat toezicht houdt op de lanceringsoperaties en het aftelbeheer voor onbemande NASA-lanceringen. De wetenschap van NASA is gericht op een beter begrip van de aarde via het Earth Observing System; het bevorderen van de heliofysica door de inspanningen van het Heliophysics Research Program van het Directoraat Wetenschapsmissies; het verkennen van lichamen in het hele zonnestelsel met geavanceerde robotachtige ruimtevaartuigen zoals New Horizons; en het onderzoeken van astrofysica-onderwerpen, zoals de oerknal, via de Great Observatories en bijbehorende programma's.

Website: nasa.gov

