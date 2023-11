We Become What We Behold er et pek-og-klikk-spill laget av Nicky Case. I dette unike 5-minutters spillet fanger spilleren nyhetene med kameraet sitt. Å velge hva som skal inkluderes i og hva som skal ekskluderes fra rammen former resten av historien om firkantene og sirklene. Start med å fange opp små misforståelser mellom en sirkel og en firkant, og se hvordan avgjørelsene dine øker spenningen mellom massene av sirkler og firkanter. Det kan sies at spillet avslører hvordan sosiale medier forstørrer små forskjeller til grove monstrositeter. Gå nå videre og begynn å gjøre jobben din til historiens klimaks utspiller seg foran øynene dine (eller linsene). Vil du velge fred eller vold i We Become What We Behold? Dra kameraindikatoren rundt og klikk for å få et bilde. Sørg for å få unike og begivenhetsrike bilder.We Become What We Behold ble laget av Nicky Case. Dette er deres første spill på Poki! Sørg for å støtte utvikleren på Patreon.

