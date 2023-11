Gem 11 er et puslespill der du må koble edelstener av samme størrelse, farge og antall sammen, laget av Stefan Nikolic. Løst basert på det populære 2048-spillet, vil dette elegante puslespillet presse deg til det ytterste. Spill Gem 11 på Poki på skrivebordet eller mobilenheten din gratis og se hvor mange perlekombinasjoner du kan lage! Dette glatte HTML5-spillet er den perfekte måten å teste puslespillferdighetene dine på. Kontroller: Mus - Klikk og dra for å koble til edelstener. Pro Tips: Ikke glem å se hvilken type stein du får neste gang. Tallet i den svarte sirkelen over edelstenene forteller deg hva slags edelsten du får på det tomme stedet.Om skaperen:Gem 11 er laget av Stefan Nikolic, basert i Serbia.

Nettside: poki.com

