Kameleonen Greg er sulten, og bare popcorn vil tilfredsstille ham! Hjelp Greg med å fylle magen med favorittmaten hans ved å løse over 85 smakfulle, krevende gåter i 5 verdener i Pull My Tongue. Trekk Gregs tunge mot popcornet, men vær forsiktig så du unngår zappere, pigger og andre farer som blokkerer veien hans! Hvis det ikke er nok til å teste puslespillet ditt, er det også 3 stjerner i hvert nivå av Pull My Tongue å samle inn, slik at du kan vise frem din skarpsindighet OG hjelpe Greg med å ta en velsmakende matbit! Om skaperen: Pull My Tongue er laget av soloutvikler David Marquardt med base i Sverige. Davids andre spill inkluderer endeløse puslespillløper Glitch Dash.

Nettside: poki.com

