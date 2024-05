Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Prismo Puzzles med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Prismo Puzzles er et fargerikt stikksagspill hvor du setter sammen bilder av dyr, kjøretøy, gjenstander og former. Utforsk tonnevis av forskjellige gåter, som hver tilbyr sin egen unike utfordring og livlige bilder. Med 8 forskjellige pakker med gåter å avdekke, lover Prismo Puzzles timer med moro for puslespillelskere i alle aldre. Er du klar til å dykke ned og sette sammen ditt neste mesterverk?

Nettside: poki.com

