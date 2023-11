Ping Pong Chaos er et online ping-pong-spill laget av New Eich Games. Spill ping-pong ved å hoppe for å slå ballen på sportsarenaer, på barer og på fjell. Prøv forskjellige spinnmoduser og baller for ekstra moro. Spill mot datamaskinen eller en venn i turneringsmodus.Ping Pong Chaos er skapt av New Eich Games, skaperne av Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout og Tube Jumpers.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ping Pong Chaos. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.