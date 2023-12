Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Totems of Tag med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Totems of Tag er et sportsspill hvor du spiller sanntids dodgeball alene eller venner. Reglene er enkle: Å kaste en ball mot noen andre fjerner en av deres liv. Når du ikke har noen liv igjen, dør du og er ute av spillet. Så vinneren er den siste spilleren som står. Du og motstanderne dine starter alle på en av de forskjellige arenaene spillet har å tilby. Det er forskjellige spillmoduser og kart du kan konfigurere, så hvert spill føles friskt og annerledes. Det finnes også en rekke power-ups som tvinger deg til å tenke på føttene, og unike balltyper holder spillene varierte. Dette lar deg legge strategier og komme opp med din egen spillestil. Du kan for eksempel hoppe over flere power-ups til du har funnet den mest nyttige. Totems of Tag er mye morsommere når du spiller med venner! Kontroller kastekraften din ved å holde nede den angitte handlingstasten, og arranger kurven ved å rotere. Flytt - piltastene (spiller 1), WASD (spiller 2), UHJK (spiller 3) ), FCVB (spiller 4)Skyt - Space (spiller 1), R (spiller 2), O (spiller 3), Z (spiller 4)Totems of Tag ble laget av Pandaqi. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Totems of Tag gratis på Poki.Totems of Tag kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

