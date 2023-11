Tag 2 tar spillet med tag du kjenner og elsker til et helt nytt nivå! Når tidtakeren går ut og du holder bomben, er spillet over. Så hopp gjennom portaler, bruk hoppeputer og løp så fort du kan for å unngå spilleren som er det! Hvis du er klar for en skikkelig utfordring, prøv Zombie-modus. Det er mange løpere å låse opp og daglige oppdrag å fullføre, så det er alltid noe å gjøre. Spill selv eller legg til opptil 4 venner til den kaotiske moroa! Kan du vinne dette ultimate spillet Tag?

Nettside: poki.com

