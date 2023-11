House of Hazards er et morsomt ferdighetsspill laget av NewEichGames. I House of Hazards løper du for å fullføre ulike oppgaver i en leilighet der motstanderne dine ser på skrittene dine i sanntid og setter opp feller for å beseire deg. Unngå hindringer som fallende lamper og svingende skap for å fullføre alle målene dine og vinne runden. På samme måte forhindrer du motstanderne dine fra å fullføre oppgavene sine ved å aktivere dine egne feller til rett tid. Vær oppmerksom på lykkehjulet på slutten av hver runde for å lære reglene for neste runde. Er du klar for en farlig god tid? House of Hazards er så vanedannende at det burde komme med en advarsel!Player 1Player 2House of Hazards ble opprettet av NewEichGames, et spillutviklingsselskap basert i USA. Du kan også spille deres spill Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers og Ping Pong Chaos på Poki.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet House of Hazards. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.