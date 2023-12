Karakuri er et tenkespill hvor du prøver å tømme et rutenett fullt av puslespillblokker. Du må ordne de fargede blokkene du ser på skjermen sekvensielt for å fjerne dem fra brettet. Bare hold og dra brikken til høyre inn på spillebrettet og sørg for at de samme fargene alltid berører hverandre. Legg så mange identisk fargede brikker ved siden av hverandre for å lage kombinasjoner og kjedekombinasjoner. Hvis du elsker spill som Tetris, vil du nyte den morsomme vrien Karakuri setter på sjangeren! Kan du slå vennenes høye poengsum i Karakuri? Del spillet med dem for å finne ut og maksimere moroa! Hold og dra brikken til høyre inn på spillebrettet.Karakuri ble laget av Okashi Games. Spill de andre spillene deres på Poki: MicroWars og Nano WarDu kan spille Karakuri gratis på Poki.Karakuri kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

