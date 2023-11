Icycle er et ferdighetsspill hvor du er en naken syklist alene i en dødelig post-apokalyptisk verden. Uten venner, ingen fiender og ingen å elske, opplev en ekte kald og tøff verden hvor fare er din eneste spenning. Sykle gjennom planeten som er frosset i tid, manøvrer på toppen av isete bakker, unngå farlige istapper, sprett alle boblene, og prøv å nyte å ha dette flotte landskapet helt for deg selv. Og siden ingen er i nærheten for å dømme deg, kan du ha på deg så mange latterlige antrekk du vil. Kan du komme til slutten av det frosne havsporet for å vinne dette spillet?Ride - A/D eller Venstre/Høyre piler Hoppe - V eller Pil oppoverIcycle ble laget av Damp Gnat Games. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Icycle gratis på Poki. Icycle kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

