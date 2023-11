Giraffe Winter Sports Simulator

Har du noen gang sett en sjiraff skli ned en skirampe? I dette spillet vil du! Målet er enkelt, få sjiraffen din til å gå så langt den kan! Det er lettere sagt enn gjort når sjiraffen din flyr og blar gjennom luften. Vil du bevise at sjiraffen din har evnen til å bli en mester? Konkurrer med vennene dine i spillmodus for to spillere. Kontroller: Mellomrom eller museklikk - Fly

Nettside: poki.com

