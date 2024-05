Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Facepalm Quest med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Facepalm Quest er et morsomt spill hvor du tar sikte på å fremkalle ansiktshåndflater fra publikum! Tenk på hvilken situasjon du vil gjøre ansiktshåndflaten av forlegenhet, forferdelse eller sinne, og det er situasjonen du trenger å gjenskape! Klikk deg rundt for å se hvordan karakterene reagerer, tenk ut av boksen og løs det morsomme puslespillet! Gjør deg klar til å rekke opp hånden og dekke ansiktet ditt i latter!

Nettside: poki.com

