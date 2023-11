Har du noen gang lurt på hvordan det ville være å vandre i skogen som en ti-poengsbukk eller hurtiggående do? Vis frem geviret ditt i Deer Simulator, et spill der du går verden rundt som en hjort. Dessverre må du passe deg for bjørner, ulver og jegere, men du kan også finne en make, starte en fawnsfamilie og gjøre skogen vakker for avkommet ditt. Styr deg selv og familien din ved å gumle på grønne blader. Det er over 60 arter av hjort i den virkelige verden, og flere er representert i dette spillet. Fullfør ville utfordringer for å tjene mynter for tilpasninger. Gjør rådyrene dine så pene som du vil ha den med unike markeringer.

Nettside: poki.com

