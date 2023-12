Day of Meat: Radiation er et inaktivt tårnforsvarsspill om å holde seg i live i en post-apokapytisk ødemark. Etter at planeten ble ødelagt av en dommedagshendelse, har radioaktive monstre begynt å herje. Det er din plikt å beskytte deg selv og basen din mot bølgene av skumle monstre som angriper deg. Basen din vil automatisk skyte hver fiende, men jobben din er å undersøke og oppgradere basen effektivt uten å bli overveldet av horder. Oppdag og oppgrader nye våpen, fasiliteter, prosjektiler, helsefornyelse, overraskende unike krefter og mye mer! Vær oppmerksom på at oppgraderingene du bruker i Laben vil være permanente. Så hold en god balanse mellom sanntidsforskning og laboratorieoppgraderinger, og sørg for at du får fart på spillet når det er nødvendig. Ikke glem å dele den med vennene dine for å se hvem som kan holde seg i live lenger! Klikk eller trykk på en oppgradering nederst på skjermen. Hvis knappen er grønn, har du nok midler til å undersøke den. Hvis den er rød, må du spare litt mer. Kjøttdagen er laget av Lampogolovii. Spill deres andre inaktive skytespill på Poki: Day of Meat! Du kan spille Day of Meat: Radiation gratis på Poki.Day of Meat: Radiation kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Day of Meat: Radiation. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.