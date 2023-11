Gå på et fartsfylt motorsykkeleventyr i Blocky Trials, et spill hvor du streber etter å overvinne vanvittige utfordringer som en profesjonell motocrossfører. Intense og raske, det er godt over 30 unike ryttere å låse opp og velge mellom, hver og en med sine egne evner, for eksempel høyere hastigheter, bedre håndtering av større motorsykler eller bedre hopp over veisperringer og andre hindringer. Det er 3 nivåer å låse opp, hvert vanskeligere enn det forrige. Samle mynter langs veikantene for å låse opp nye ryttere og motorsykler, men pass deg for humpete terrenglandskap, ødelagte bylandskap og vanskelige havner. Dette er et kjørespill i Minecraft-stil der hovedmålet ditt er å overleve turen.

Nettside: poki.com

