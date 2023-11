For episke spenningssøkere og spilladrenalinjunkies gir Bike Trials Junkyard deg den ekstreme utfordringen med hardcore-banekonkurranser. Kjør gjennom hver skrotbane på en ATV for å samle poeng og låse opp nye kjøretøy, som en episk BMX-motorsykkel. ATV-bevegelsene er vanskelige, siden enhver hard akselerasjon, stunt eller retardasjon kan krasje sykkelen din. Målet ditt er et løp til målstrekene over 10 baner, hver mer utfordrende og hindringerfylte enn den forrige. 3D-grafikken setter deg INN i spillet, slik at du kan oppgradere din ATV eller motorsykkel mens du kjenner adrenalinet strømme gjennom blodårene dine.

Nettside: poki.com

