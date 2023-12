Spill KawaiiWorld online gratis med now.gg mobilsky. Slipp den kreative siden løs og lag ditt eget univers i sandkasseeventyrspillet KawaiiWorld av utvikleren akseno2. Du vil aldri se på kubiske sandkasser på samme måte igjen etter å ha spilt KawaiiWorld. La fantasien løpe løpsk! Skap alle slags strukturer og miljøer med personlighet og karakter. Velg fra et bredt utvalg av blokker, fra enkelt gress til utsmykkede steinstier. Kombiner dem på interessante måter for å gjøre det virtuelle hjemmet du drømmer om! Fra gigantiske broer til høye slott, hjemsøkte hus som prikker i ryggen til moderne minimalistiske drømmehjem, hvis du kan drømme det, kan du klare det. Start spillet og velg fra en rekke vakre kuber og ferdige møbler, for eksempel blomster, malerier, et kjøkken, et soverom, et bord med en datamaskin og mer, for å skape ditt helt eget hjem.

Nettside: now.gg

