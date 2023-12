Spill bestemor online gratis med now.gg mobilsky. Bestemor er den ryggradsfremmende, blodfortynnende skrekkarkadeopplevelsen av DVloper. Fanget mellom de nedslitte rommene og de falleferdige gangene i bestemors hus, må du ta deg til friheten. Bare vær sikker på at bestemor ikke finner deg snikende⁠ – hun tar ikke lett på bedrag. Ingenting kan sammenlignes med en bestemors kjærlighet. For å holde deg i nærheten har bestemor låst deg inne i huset sitt. Hun har fastsatt krigslov i hjemmet for å hindre deg i å prøve å slippe fri. Du ser ingen andre alternativer – det er på tide å gjøre et grep. Gå ut av huset hennes, men fortsett med forsiktighet! Den gamle flaggermusen har skarpe ører. Slå noe over, og hun kommer løpende til din side for å "hjelpe" deg. Hold deg gjemt i garderobene og under madrasser. Du har fem dager på deg.

Nettside: now.gg

