Horror Dungeon 3D er et skummelt overlevelsesspill hvor du prøver å rømme fra et skummelt slott. Du er fanget i et mørkt, mystisk middelalderslott med labyrintlignende korridorer og låste dører som kan låses opp med gammeldagse nøkler som ligger rundt omkring i slottet slik at du kan finne dem. Beundre den vakre arkitekturen, murverket, maleriene og billedvevene mens du utforsker de mange interessante og spennende rommene i slottet. Hold øye med de gule nøklene, siden du trenger 6 av dem for å unnslippe dette uhyggelig vakre marerittet. Å en ting til: Slottet er ikke forlatt, og det er skumle ting som lurer! Hvis du er fanget i en farlig situasjon, bruk lommelykten raskt hvis du ønsker å rømme. Har du mot til å samle alle seks nøklene? Del Horror Dungeon 3D med vennene dine hvis du er for redd til å spille alene. Horror Dungeon 3D er laget av Studio Laaya. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Horror Dungeon 3D gratis på Poki. Horror Dungeon 3D kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

