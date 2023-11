Fruity Cubes er et deilig, kubesprengende puslespill, laget av Ziango. Alle elsker en tropisk øy med mye frisk frukt! Match de fruktige terningene dine for å fullføre en hel linje og tjene poeng i dette vanskelige puslespillet. Hvert nivå av Fruity Cubes Island har et mål for deg å nå og blir vanskeligere og vanskeligere med mindre spillebrett og mer kompliserte fruktige terninger. Hvor mange kuber vil du sprenge i Fruity Cubes på Poki?Kontroller: Mus - Dra og slipp de fruktige terningene Om skaperen: Fruity Cubes er laget av Ziango, basert i Nederland.

Nettside: poki.com

