Watermelon Drop er et fusjonsspill der du slipper forskjellige typer frukt og grønnsaker i en kopp. Når to av de samme typene mat treffer hverandre, vil de slå seg sammen og bli en annen, større matvare! Målet ditt er å slå sammen mest mulig og størst frukt du kan, uten å gå tom for plass. Når koppen din blir for full og et stykke frukt eller en grønnsak faller over kanten, er det slutt! På slutten av spillet får poengsummen din en vurdering. Har du ferdighetene til å score en A-rangering?

Nettside: poki.com

