Bonk er et fysikkspill for flere spillere, for opptil åtte spillere samtidig. Skyv motstanderne utenfor kanten av nivået, siste mann som står vinner! Kjemp mot vennene dine eller hvem som helst fra hvor som helst i verden i siste mann-stående eller lagbaserte kamper. Bonk.io er et spill med strategi så vel som rå ferdigheter, plasser deg selv forsiktig, og å unngå en innkommende kollisjon kan være like effektivt som å knuse fiendene dine! Bruk piltastene til å flytte, og hold X for å gjøre deg tyngre. Når du er tung, har du mye mer fart, så du vil slå fiender mye lenger, og du er mye vanskeligere å presse rundt. Men du vil også være mye mindre manøvrerbar! Bruk nivåredigeringsprogrammet i spillet for enkelt å lage dine egne kart, og spill deretter på dem! Spill på hundrevis av millioner av tilpassede kart laget av fellesskapet, og last opp dine egne slik at andre kan spille på. Bruk hurtigspillfunksjonen for å komme raskt inn i et spill, eller lag egendefinerte spill og sett det opp slik du vil. Bonkio blir kontinuerlig oppdatert med nye funksjoner og forbedringer, så sjekk innom ofte! Og mest av alt - ha det gøy!

Nettside: bonk.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet bonk.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.