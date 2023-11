Slash the Rope for å kaste en floppy, floppy ragdoll ut av skjermen! Dette morsomme fysikkspillet krever konsentrasjon og tålmodighet for å perfekt time kutt, smash og slashes for å slynge karakteren ut av rammen. Fjern røde blokker med et klikk, og bygg deretter fart for å få stickman til å svinge mot en rask utgang eller bunnløs pit. Hvert nivå er vanskeligere enn det forrige, med instruksjoner for nye trekk fra ett nivå til det neste. Tiden tikker ned med poengsummen din, så vær rask for å få høyest mulig poengsum. I tillegg, jo høyere poengsum du har, jo flere gullstjerner får du for å desimere stickman.

Nettside: poki.com

