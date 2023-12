Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zendo med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Zendo er en alt-i-ett-programvare for å strømlinjeforme salgstjenester, fra tilpassede og produktiserte til abonnementer. Det hjelper gründere og byråer å få fart på sine interne prosesser ved hjelp av automatisering. Lag dine egne arbeidsflyter, generer automatisk fakturaer og skryt av en profesjonelt utseende servicekatalog, der kundene dine enkelt kan foreta et kjøp. Det er en enkel og elegant løsning som i stedet for et dashbord foreslår en chat som et driftssenter, der hver ny kundes forespørsel oppretter en samtaletråd. Det er der du sender tilbud, fakturaer, betalinger og meldinger. Glem helt å bytte mellom faner eller apper og gjør alt på ett sted. Zendo kan lages til din egen med en rekke hvite etikettalternativer, fra tilpasset domene til merkede farger og til og med din egen, personlige chatbot! Samle teamet ditt og få virksomheten din til å blomstre i denne brukervennlige, intuitive programvaren.

Nettside: getzendo.io

