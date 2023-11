Automatisert bokføring for gründere AccountingBox er en nettbasert regnskapstjeneste som fullautomatiserer bokføringsprosessen for små og mellomstore bedrifter ved å utnytte spesialbygd regnskapsprogramvare, maskinlæring og et team av profesjonelle bokholdere. Som gründer trenger du bare å skanne kvitteringene dine gjennom mobilappen eller videresende fakturaene dine via e-post, og bokføringen og skatteregistreringene vil bli håndtert for deg.

Nettside: administratiebox.nl

