YouTube Kids er en amerikansk videoapp for barn utviklet av YouTube, et datterselskap av Google. Appen gir en versjon av tjenesten rettet mot barn, med utvalgte utvalg av innhold, funksjoner for foreldrekontroll og filtrering av videoer som anses som upassende for barn under 13 år. Først utgitt 15. februar 2015 som en Android- og iOS-mobilapp, har appen siden blitt utgitt for smart-TVer fra LG, Samsung og Sony, så vel som for Android TV. Fra september 2019 er appen tilgjengelig i 69 land, inkludert Hong Kong og Macau, og én provins. YouTube lanserte en nettbasert versjon av YouTube Kids 30. august 2019. YouTube Kids har møtt kritikk fra fortalergrupper, spesielt Campaign for a Commercial-Free Childhood, for bekymringer rundt appens bruk av kommersiell reklame, så vel som algoritmiske forslag av videoer som kan være upassende for appens målgruppe. Appen har også blitt assosiert med en kontrovers rundt urovekkende og/eller voldelige videoer som skildrer karakterer fra barns mediefranchising. Kritikk over videoene førte til at YouTube kunngjorde at det ville ta strengere tiltak for å gjennomgå og filtrere slike videoer når de rapporteres av fellesskapet, og forhindre at de blir tilgjengelige fra YouTube Kids-appen.

Nettside: youtubekids.com

