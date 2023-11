NetEase Youdao er Kinas ledende intelligente læringsselskap, forpliktet til å tilby 100 % brukerorienterte læringsprodukter og -tjenester. Youdao ble grunnlagt i 2006 og har laget en serie med jungeltelegraferte populære læringsverktøyprodukter som er populære blant brukere, for eksempel: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes, etc. I 2014 kunngjorde NetEase Youdao sin offisielle inntreden i Internett-utdanningsindustrien. I april 2018 fullførte NetEase Youdao sin første strategiske finansiering, med en verdivurdering etter investering på 1,12 milliarder dollar, noe som gjorde den til en av enhjørningene. I oktober 2019 ble NetEase Youdao vellykket notert på New York Stock Exchange med aksjekoden "DAO", og ble det første uavhengig børsnoterte selskapet til NetEase Group.

Nettside: cidian.youdao.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet YoudaoDict. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.