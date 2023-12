Yelp er et amerikansk offentlig selskap med hovedkontor i San Francisco, California. Selskapet utvikler, er vert for og markedsfører Yelp.com-nettstedet og Yelp-mobilappen, som publiserer anmeldelser om bedrifter fra publikum. Den driver også en online reservasjonstjeneste kalt Yelp Reservations. Yelp ble grunnlagt i 2004 av tidligere PayPal-ansatte Russel Simmons og Jeremy Stoppelman. Yelp vokste i bruk og samlet inn flere runder med finansiering de påfølgende årene. I 2010 hadde den 30 millioner dollar i inntekt, og nettstedet hadde publisert rundt 4,5 millioner publikumsbaserte anmeldelser. Fra 2009 til 2012 utvidet Yelp seg over hele Europa og Asia. I 2009 inngikk det flere forhandlinger med Google om et potensielt oppkjøp. Yelp ble et offentlig selskap i mars 2012 og ble lønnsomt for første gang to år senere. Fra andre kvartal 2019 rapporterte Yelp å ha et månedlig gjennomsnitt på 61,8 millioner unike besøkende via stasjonær datamaskin og 76,7 millioner unike besøkende via mobilnettstedet. Per 30. juni 2019 opplyste Yelp på sin Investor Relations-side at det hadde 192 millioner anmeldelser på nettstedet sitt. Selskapet har blitt anklaget for å bruke urettferdig praksis for å skaffe inntekter fra virksomhetene som vurderes på nettstedet deres – for eksempel ved å presentere mer negativ anmeldelsesinformasjon for selskaper som ikke kjøper annonsetjenestene deres eller ved å fremheve reklame fra konkurrentene til slike ikke-betalende selskaper, eller omvendt ved å ekskludere negative anmeldelser fra selskapenes samlede vurdering på grunnlag av at anmeldelsene "ikke er anbefalt for øyeblikket. ” Det har også vært klager på aggressive og villedende taktikker fra noen av annonsesalgsrepresentantene. Selskapets vurderingssystems pålitelighet har også blitt påvirket av innsending av falske anmeldelser fra eksterne brukere, for eksempel falske positive anmeldelser sendt inn av et selskap for å markedsføre sin egen virksomhet eller falske negative anmeldelser sendt om konkurrerende virksomheter – en praksis som noen ganger kalles "astroturfing" , som selskapet har forsøkt å bekjempe på ulike måter.

Nettside: yelp.com

