Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for xAmplify med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

En automatiseringsplattform for kanalmarkedsføring designet for enkelhet, xAmplify hjelper deg med å engasjere partnerne dine, generere partnerledede potensielle kunder og gjør det mulig for partnerne dine å inngå avtaler. Det fungerer på alle stadier av kanalens modenhet. Med flere tiår med erfaring er xAmplify designet med partnerne dine i tankene. De har vært der de er og holdt problemene og utfordringene i tankene. De bygde plattformen for å automatisere markedsføringsoppgavene partneren din må gjøre, for eksempel lansering av kampanjer og merkevareinnhold.

Kategorier :

Nettside: xamplify.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet xAmplify. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.