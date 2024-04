Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Vartopia med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vartopia mener at det er to sider ved partnerforholdet til leverandørene. Mens de fleste PRM-er fokuserer på den partnervendte siden av kanalteknologistakken. Vartopia har ikke bare bygget en bransjeledende partnerportal, men har også bygget sin applikasjon for å fungere sømløst i din CRM. Vartopias løsning hjelper deg med å administrere avtaleregistrering, deling av kundeemner, partnerbetalinger, tolagsdistribusjon, kanalanalyse, partneraktivering og sertifisering! Stolt på av de ledende teknologileverandørene i dag, og brukt av mer enn 500 000 partnere over hele verden Vartopia er den eneste løsningen som er i stand til å levere en partnermarkedsplassopplevelse, med et unikt og personlig partnerperspektiv.

Nettside: vartopia.com

