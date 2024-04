Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Marvia med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Marvia er en SaaS-basert Local Marketing Automation-plattform. Denne programvaren forenkler alle aspekter av distribuert markedsføring og gjør det mulig for organisasjoner å sentralt kontrollere markedsføringsmateriellet sitt mens de tilpasses og publiseres på lokalt nivå. Organiser, tilpass og distribuer markedsføringsinnholdet ditt på en enkel måte og maksimer resultatene med Marvia. Marvia tilbyr en omfattende one-stop-løsning som gjør det mulig for organisasjoner å organisere, tilpasse og distribuere merkede materialer sømløst på tvers av hele nettverket. Utstyrt med en rekke kraftige funksjoner, inkludert et DAM-system (Digital Asset Management), dynamiske maler, markedsføringsbutikk og det nylig lanserte Template Studio, effektiviserer Marvia repeterende oppgaver og gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser for merkevarer. Marvia er det beste valget for en rekke anerkjente merker i over 90 land, som Domino's Pizza, KidStrong, Steve Madden, ZEISS, Pedego, Boston Pizza og Toyota.

Nettside: getmarvia.com

