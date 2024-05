WP ERP er ideen til weDevs, et team av WordPress-utviklere, tenkere, støttepersonell og markedsførere. Selskapet startet som en bloggplattform i desember 2008. Den gang utviklet vi WordPress-plugins, skrev utviklingsveiledninger og tilpassede PHP-relaterte artikler og mer fra et underdomene. I mai 2012 relanserte selskapet vårt som en liten oppstart av nettutvikling med fornyet selvtillit og en sterkere visjon. Vårt hovedfokus er å levere høykvalitets og skalerbare tilpassede PHP-applikasjoner ved bruk av WordPress til en konkurransedyktig pris. Vi tar sikte på å levere plugins og temaer krydret med de siste utviklingstrendene og beste praksis. Vi elsker enkelhet og intuitivitet, så alle pluginene våre er designet for å være frontend. WP ERP er banebrytende bedriftsløsning i WordPress-industrien. Vi begynte å jobbe med WP ERP i 2015 og ga ut den første betaversjonen i 2016. På den tiden hadde WordPress ingen plugins som dekket alle aspekter av en virksomhet og tillot bedrifter å administrere alt på egenhånd fra én enkelt løsning. Vårt mål fra starten av har vært å gjøre WP ERP til én-stopp-løsningen for småbedriftseiere for å administrere alle deres behov fra én enkelt plattform. WP ERP gir dermed verdi på følgende måter: --> Det er enkelt nok for brukere å betjene og opprettholde, --> Det gir eiere kontroll over driften, --> Det er selvhåndterbart. Vi er nå en familie på 27 gratis og 50 premium plugins og 8000+ aktiv installasjon av WP ERP. Vi er også en familie på over 70 dedikerte medlemmer som planlegger, utvikler og pleie produkter og innhold av topp kvalitet som er kundesentrert. Vi vurderer brukerpreferanser og behov grundig når vi lager plugins og innhold. Et dedikert støtteteam hjelper brukerne 24/7 og tar seg av problemene deres.

Nettside: wperp.com

