Ausuma ERP tilbyr omfattende skybaserte løsninger designet for å strømlinjeforme og optimalisere småbedrifter. Med begrensede ressurser og et lite team gir plattformen vår alt du trenger for å drive virksomheten din effektivt. Våre nøkkelfunksjoner inkluderer sikker datalagring, en databasedrevet applikasjon, skybasert ERP som gir deg muligheten til å få tilgang til ERP-dataene dine fra hvor som helst, ettersom de er lagret online. Vi tilbyr også forsyningskjedestyring, sanntidsdatarapportering, lønnsstyring og leverandørgjeld/reskontrofunksjoner. Våre tilpassbare dashboards imøtekommer dine spesifikke behov, og mobilappen vår sikrer bekvemmelighet og tilgjengelighet. I tillegg integrerer vi sømløst med tredjeparts programvareleverandører gjennom deres APIer. Stol på Ausuma ERP for å styrke din lille bedrift med effektive og effektive løsninger.

Nettside: ausuma.com

