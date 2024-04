WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloads like AI and HPC.

Nettside: weka.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Weka. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.