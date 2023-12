Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Vudu med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Vudu er en amerikansk digital videobutikk og strømmetjeneste som eies av Fandango Media, et datterselskap av NBCUniversal. Selskapet tilbyr transaksjonsvideo on demand-utleie og digitale kjøp av filmer, samt integrasjon med digitale skaptjenester for streaming av digitale kopier av filmer kjøpt som hjemmevideo i detaljhandel. Tjenesten fokuserte opprinnelig på en digital mediespiller kjent som Vudu Box. I 2010 begynte selskapet å forlate maskinvarevirksomheten, og fokusere på å integrere tjenesten og tilhørende appplattform i tredjepartsenheter som TV-er og Blu-ray Disc-spillere. Selskapet har siden tilbudt sine tjenester online, via mobilapper og på enheter som digitale mediespillere og smart-TVer. I 2010 ble Vudu solgt til Walmart. I 2020 kjøpte Fandango Media Vudu for et ikke avslørt beløp.

Nettside: vudu.com

