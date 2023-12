BBC iPlayer er en internettstrømming, catchup, TV og tidligere radiotjeneste fra BBC. Tjenesten er tilgjengelig på et bredt spekter av enheter, inkludert mobiltelefoner og nettbrett, personlige datamaskiner og smart-TVer. iPlayer-tjenester levert til britiske seere har ingen kommersiell reklame. Begrepene BBC iPlayer, iPlayer og BBC Media Player refererer til ulike metoder for å se eller lytte til det samme innholdet. Å se eller ta opp direktesendte TV-sendinger fra en hvilken som helst britisk kringkaster, eller se BBC TV catch-up eller BBC TV on demand-programmer i Storbritannia uten TV-lisens er en straffbar handling. I 2015 rapporterte BBC at det gikk mot å spille av lyd og videoinnhold via åpne HTML5-standarder i nettlesere i stedet for via Flash eller deres Media Player-mobilapp. Den 17. oktober 2018 ble BBC 'iPlayer Radio'-merket erstattet med BBC Sounds.

Nettside: bbc.co.uk

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BBC iPlayer. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.