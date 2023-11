Engelske nyheter fra Voice of America. VOA gir fullstendig dekning av USA, Asia, Afrika og Midtøsten. Voice of America (VOA) er den største amerikanske internasjonale kringkasteren, og leverer nyheter og informasjon på mer enn 40 språk til et anslått ukentlig publikum på 236,8 millioner mennesker. VOA produserer innhold for digital-, TV- og radioplattformer.

Nettside: voanews.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet VOA English. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.