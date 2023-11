The Canadian Broadcasting Corporation, merket som CBC/Radio-Canada, er en kanadisk allmennkringkaster for både radio og TV. Det er et føderalt kroneselskap finansiert av regjeringen.

