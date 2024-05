Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Veritas med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Veritas Technologies er ledende innen multi-cloud data management. Over 80 000 kunder – inkludert 87 % av Fortune Global 500 – stoler på oss for å sikre beskyttelse, gjenoppretting og samsvar med dataene deres. Veritas har et rykte for pålitelighet i stor skala, som leverer motstandskraften kundene trenger mot forstyrrelser truet av nettangrep, som løsepengevare. Ingen annen leverandør er i stand til å matche evnen til Veritas å utføre, med støtte for 800+ datakilder, 100+ operativsystemer og 1400+ lagringsmål gjennom en enkelt, enhetlig tilnærming. Drevet av vår Cloud Scale-teknologi leverer Veritas i dag sin strategi for autonom dataadministrasjon som reduserer driftskostnader samtidig som den gir større verdi.

veritas.com

