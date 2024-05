Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Arcserve med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Arcserve tilbyr eksepsjonelle løsninger for å beskytte de uvurderlige digitale eiendelene til organisasjoner som trenger fullskala, omfattende data- og løsepengebeskyttelse. Arcserve ble etablert i 1983 og er verdens mest erfarne leverandør av forretningskontinuitetsløsninger som sikrer multigenerasjons IT-infrastrukturer med applikasjoner og systemer hvor som helst, i lokaler og i skyen. Organisasjoner i over 150 land over hele verden stoler på Arcserves svært effektive, integrerte teknologier og ekspertise for å eliminere risikoen for tap av data og utvidet nedetid, samtidig som kostnadene og kompleksiteten ved sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data reduseres med opptil 50 prosent. Arcserve har hovedkontor i Minneapolis, Minnesota med lokasjoner over hele verden.

Nettside: arcserve.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Arcserve. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.