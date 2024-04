Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Upflow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Upflow leverer banebrytende programvare og betalingsteknologi til B2B-selskaper for å bringe sine kontantinnsamlingsprosesser til neste nivå, og forbedre kontantstrømmene deres. Upflow-programvaren administrerer kundefordringene dine for deg med automatiserte, men personaliserte arbeidsflyter og integreres med ett klikk (bokstavelig talt) med din eksisterende regnskapsprogramvare. Få betalt raskere og enklere! Reduser dine sene betalinger med 50 %. Upflows funksjoner inkluderer: * Sanntidsmålinger på A/R-samlingen din * Automatiserte og tilpassede arbeidsflyter * Betalingsportaler tilpasset hver kunde Upflow integreres direkte med forskjellige regnskapsløsninger som Quickbooks, Netsuite eller Xero og kan også utvikle spesifikke APIer. Upflows partnerskap med Stripe og Go Cardless effektiviserer betalinger for kundene dine. Upflow har hundrevis av brukere over hele verden, inkludert Front, Lattice og Productboard og støttes av nøkkelinvestorer (YCombinator, eFounders) og ledende fintech-forretningsengler.

Nettside: upflow.io

